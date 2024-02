CSL Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "CSL":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf eine überkaufte Situation hin, während ein niedriger RSI auf eine überverkaufte Situation hindeutet. In Bezug auf Csl beträgt der RSI7 aktuell 82,47, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Der RSI25 hingegen liegt bei 54,66, was darauf hindeutet, dass Csl weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird das Csl-Wertpapier daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden liegt Csl mit einer Dividendenrendite von 1,23% unter dem Branchendurchschnitt von 2,81%. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Fundamental gesehen ist Csl im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 42,87 liegt, was einem Abstand von 41% gegenüber dem Branchen-KGV von 30,42 entspricht. Daher ergibt sich eine fundamentale "Schlecht"-Empfehlung.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Csl ist uneinheitlich. Während die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren, wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.