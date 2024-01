CSL Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "CSL":

Die australische Biotechnologie-Firma Csl wird von der Redaktion in verschiedenen Kategorien bewertet. Bezogen auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 1,23 Prozent, was 1,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Csl beobachtet. Das Stimmungsbarometer zeigte ebenfalls positive Entwicklungen, daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Csl führte zu einem "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Csl-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 273,81 AUD, während der Kurs der Aktie bei 291,38 AUD liegt, was einer Abweichung von +6,42 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten zeigt sich, dass Csl laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) überbewertet ist. Das aktuelle KGV beträgt 42, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 29 aufweisen. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Csl-Aktie gemischte Bewertungen in verschiedenen Kategorien erhält, wobei die Dividendenpolitik und die fundamentale Bewertung kritischer ausfallen.