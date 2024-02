CSI Properties Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) der Csi Properties liegt bei 44,44, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Dies bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Stimmungsanalyse, dass die Marktteilnehmer und die kürzlich in den sozialen Medien diskutierten Nachrichten neutral gegenüber Csi Properties eingestellt waren. Daher erhält das Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Bei der Betrachtung der längerfristigen Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Csi Properties durchschnittlich bzw. kaum verändert sind. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Csi Properties bei 0,12 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,092 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -23,33 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,09 HKD, was die Aktie als "Neutral" einstuft.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Gesamtbewertung für Csi Properties.