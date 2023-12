CSI Compressco Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Derzeit schüttet Csi Compressco niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Energie Ausrüstung und Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 20,65 Prozentpunkte (2,88 % gegenüber 23,53 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Zur technischen Analyse: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Csi Compressco liegt der RSI7 aktuell bei 56,82 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt im neutralen Bereich (Wert: 36,99). Daher erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Csi Compressco in den vergangenen Monaten eine übliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Schlecht" führt.

Abschließend zeigt die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses, dass Csi Compressco derzeit als "Gut" eingestuft wird. Sowohl der GD200 (1,26 USD) als auch der GD50 (1,47 USD) weisen auf eine positive Abweichung des Aktienkurses hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.