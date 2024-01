CSI Compressco Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Aktie von Csi Compressco hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,28 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 1,69 USD weicht um +32,03 Prozent von diesem Durchschnitt ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,55 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +9,03 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Csi Compressco zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis keine überkauften oder überverkauften Signale. Der 7-Tage-RSI beträgt 38,89 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 47,34 liegt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für den RSI führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor "Energie" hat Csi Compressco im letzten Jahr eine Rendite von 30,04 Prozent erzielt, was 9,16 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 20,88 Prozent liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Allerdings fällt die Dividendenrendite mit 2,88 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt um 25,38 Prozentpunkte niedriger aus, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.