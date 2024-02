CSI Compressco Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich Csi Compressco war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab neun Tage lang hauptsächlich positive Diskussionen, ohne negative Beiträge. Lediglich an einem Tag waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren mehrheitlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Csi Compressco daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Csi Compressco derzeit positiv bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1,38 USD, was einer positiven Abweichung von +43,48 Prozent entspricht, da der Kurs der Aktie bei 1,98 USD liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,8 USD zeigt mit einer Abweichung von +10 Prozent einen positiven Wert. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristig positives Bild. Die Beitragsanzahl zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie von Csi Compressco in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild daher die Note "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Csi Compressco liegt bei 33,33, was als neutrale Situation bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 31 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.