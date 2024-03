CSG Smart Science, Tech Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

In den letzten zwei Wochen wurde Csg Smart Science& von den meisten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend kann die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Bei Csg Smart Science& konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Csg Smart Science& in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,71 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -6,11 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -14,59 Prozent. Csg Smart Science& lag 6,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenpolitik von Csg Smart Science& schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektrische Ausrüstung-Branche. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.