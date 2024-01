CSG Smart Science, Tech Aktie: Was wird das noch werden?

Der Aktienkurs von Csg Smart Science& hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,75 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt nur um 1,73 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,02 Prozent im Branchenvergleich für Csg Smart Science&. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,52 Prozent im letzten Jahr, und Csg Smart Science& übertraf diesen Durchschnittswert um 4,23 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Sentiment und Buzz der Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer Einschätzung von "Neutral" in diesem Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Csg Smart Science& daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Von fundamentaler Seite betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Csg Smart Science& mit einem Wert von 34,31 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies entspricht einem Abstand von 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Elektrische Ausrüstung" von 0. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Was die Dividende betrifft, so kann bei einer Dividendenrendite von 0 % gegenüber dem Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung ein geringerer Ertrag von 1,5 Prozentpunkten erzielt werden. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.