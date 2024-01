CSG Smart Science, Tech Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Csg Smart Science& liegt bei einem Wert von 34, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt, etwa 0 Prozent. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält somit eine neutrale Bewertung.

Die Stimmung der Anleger und Nutzer in den sozialen Medien rund um Csg Smart Science& war überwiegend positiv, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Analysten haben festgestellt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Csg Smart Science& zeigt einen Wert von 61,8, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin.

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich, dass diese bei 0,27 Prozent liegt und somit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Csg Smart Science& eine neutrale Bewertung von den Analysten.

Insgesamt wird die Aktie von Csg Smart Science& basierend auf verschiedenen Kriterien als neutral eingestuft, sowohl fundamental als auch in Bezug auf die Stimmung und den RSI.