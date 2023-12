CSG Smart Science, Tech Aktie: Alles kein Problem!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Csg Smart Science& liegt derzeit bei 34, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 für "Elektrische Ausrüstung" auf einem ähnlichen Niveau liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie als neutral bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Industrie" konnte die Aktie von Csg Smart Science& im letzten Jahr eine Rendite von 5,75 Prozent erzielen, was 6,32 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -0,94 Prozent, und Csg Smart Science& liegt aktuell 6,68 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei an sechs Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an zwei Tagen die Diskussion eher negativ geprägt war. Allerdings wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Csg Smart Science& diskutiert. Als Resultat wird die Aktie insgesamt neutral bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Csg Smart Science& zeigt ein Niveau von 30 und wird daher als "gut" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 47,37, was auf diesem Niveau als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Gesamteinschätzung.