CSG Holding Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Aktienkurs von Csg hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,81 Prozent erzielt, was 8,49 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Baumaterialien" beträgt -8,32 Prozent, und Csg liegt aktuell 8,49 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen an zehn Tagen und negativer Kommunikation an zwei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Csg gesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Csg liegt bei 8, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Baumaterialien" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält Csg daher eine "Neutral"-Bewertung.

Um zu beurteilen, ob die Csg-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-Relative Strength Index (RSI) liegt bei 66,67 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung mit einem Wert von 47,37. Insgesamt erhält Csg also auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.