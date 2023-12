CSG Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die technische Analyse der CSG-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 51,84 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 53,22 USD liegt in ähnlicher Nähe (+2,66 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (50,88 USD) zeigt sich ebenfalls eine Nähe zum letzten Schlusskurs (+4,6 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 4 Bewertungen der letzten zwölf Monate zeigt, dass 3 Bewertungen als "Gut" und 1 Bewertung als "Neutral" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Rating liegt somit bei "Gut". In den letzten 30 Tagen gaben die Analysten 1 "Gut"-Bewertung, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen ab, was ebenfalls zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 71 USD, was eine mögliche Steigerung von 33,41 Prozent vom letzten Schlusskurs (53,22 USD) bedeutet.

Für den Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis erhält die CSG-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 34,28 Punkten, während der RSI25 bei 39,34 Punkten liegt.

Die Beurteilung der Stimmung bezüglich der CSG-Aktie auf sozialen Plattformen ergibt überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Insgesamt erhält die CSG-Aktie basierend auf den Analysen und Bewertungen ein "Gut"-Rating.