CSG Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der RSI für Csg liegt derzeit bei 90,88 Punkten über die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass Csg weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" bewertet wird.

Im Vergleich zur Industriebranche liegt die Rendite von Csg mit -12,01 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 6,9 Prozent. In der IT-Dienstleistungsbranche liegt die Rendite von Csg mit 18,91 Prozent ebenfalls deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der Schlusskurs der Csg-Aktie auf kurz- und langfristiger Basis nahe dem Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Csg liegt derzeit bei 2,2 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,22 Prozent als niedrig eingestuft wird und zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich der Dividende führt.