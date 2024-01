Mit CSC wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Rentokil Initial":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Csc ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin. Die Dividendenrendite liegt bei 3,88 Prozent, was 2,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer Bewertung "Schlecht" führt. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs eine Distanz von -23,52 Prozent zum GD200 und eine Distanz von -14,43 Prozent zum GD50, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.