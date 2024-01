CSC Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

In den letzten vier Wochen wurden keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bei Csc in den sozialen Medien festgestellt, weshalb die Aktie als "neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Csc liegt derzeit bei 9,42, was 58 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Kapitalmärkte". Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Mit einer Rendite von 4,74 Prozent im vergangenen Jahr hat Csc im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Finanzen" eine Überperformance von 12,94 Prozent und liegt auch 12,7 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bereich "Kapitalmärkte". Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "gut".

Die Dividendenrendite von Csc liegt derzeit bei 3,88 %, was allerdings niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,92 % im Bereich "Kapitalmärkte". Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "schlecht" eingestuft.