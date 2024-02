CSC Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Derzeitige Analyse von Csc-Aktien

Bei der fundamentalen Analyse von Csc-Aktien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 8,22 ist Csc deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt im Bereich "Kapitalmärkte" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 25,78, was einen Abstand von 68 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Dividendenrendite kann aktuell bei einer Investition in Csc-Aktien eine Rendite von 4,57 % erzielt werden, was jedoch 1,31 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Kapitalmärkte liegt. Somit fällt die Dividendenrendite des Unternehmens niedriger aus und wird daher als "Schlecht" bewertet.

Die Rendite der Csc-Aktien im vergangenen Jahr lag bei -25,23 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Finanzen" eine Unterperformance von 10,89 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite im Bereich "Kapitalmärkte" beträgt -13,75 Prozent, und Csc liegt aktuell 11,48 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Csc-Aktie in den letzten Monaten durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Veränderungen. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung von "Gut" in Bezug auf das fundamentale KGV und eine Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenrendite und die Aktienkursperformance. Das Sentiment und Buzz im Netz führen zu einer neutralen Gesamtbewertung der Csc-Aktie.