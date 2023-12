CSB /OH Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Dividendenpolitik von Csb-Oh wird derzeit als "Schlecht" bewertet, da das Unternehmen niedrigere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 134,48 Prozentpunkte (4 % gegenüber 138,48 %).

Aus charttechnischer Sicht wird die Csb-Oh-Aktie positiv bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 37,77 USD, während der letzte Schlusskurs bei 40 USD lag, was einer Abweichung von +5,9 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (37,86 USD) zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 40 USD eine positive Abweichung von +5,65 Prozent.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität für Csb-Oh gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem neutralen Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich erzielte Csb-Oh in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,96 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -3,66 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +7,61 Prozent für Csb-Oh. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Csb-Oh 1,48 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich wird das Unternehmen in dieser Kategorie positiv bewertet.