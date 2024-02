CSB /OH Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Die technische Analyse der Csb -Oh-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass der GD200 bei 37,59 USD liegt, was bedeutet, dass der Aktienkurs (39,5 USD) um +5,08 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 37,68 USD, was einer Abweichung von +4,83 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet, was insgesamt zu einem Rating von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie derzeit 4, was eine negative Differenz von -134,8 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" bedeutet. Daher erhält Csb -Oh eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Csb -Oh-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf die fundamentalen Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,55 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt und eine "günstige" Bezeichnung ermöglicht. Der durchschnittliche KGV der Branche "Handelsbanken" liegt bei 16, was zu einem Abstand von aktuell 61 Prozent führt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV erhält die Aktie daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.