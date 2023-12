CSB /OH Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Aktienkurs von Csb -Oh hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,42 Prozent erzielt, was 14,91 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 0,73 Prozent, und Csb -Oh liegt aktuell 5,15 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Aktie von Csb -Oh als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf.

Der Relative Strength Index (RSI) der Csb -Oh liegt bei 52,91, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Csb -Oh bei 37,76 USD verläuft, und der Aktienkurs selbst bei 37,45 USD aus dem Handel ging. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Ebenso verhält es sich beim Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, bei dem die Aktie derzeit ein "Neutral"-Signal aufweist.

Insgesamt erhält die Aktie von Csb -Oh in allen Kategorien die Einstufung "Neutral".