CR Construction Holdings Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Weitere Suchergebnisse zu "Aura FAT Projects Acquisition Corp":

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Cr Construction wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Cr Construction in diesem Punkt die Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses RSI ist die Cr Construction aktuell mit dem Wert 25 überverkauft, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 14, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Gut". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung als "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Cr Construction verläuft aktuell bei 0,47 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 0,53 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +12,77 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat derzeit ein Niveau von 0,49 HKD angenommen, was einer aktuellen Differenz von +8,16 Prozent entspricht. Beide Werte führen zu einem Gesamtbefund von "Gut" für die Cr Construction-Aktie.

Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Cr Construction, und es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Cr Construction daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung. Insgesamt erhält Cr Construction von der Redaktion ein "Neutral"-Rating.