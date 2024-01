CR Construction Holdings Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cr Construction-Aktie beträgt aktuell 30, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Demzufolge wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 44,12, was darauf hindeutet, dass Cr Construction weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Cr Construction verläuft aktuell bei 0,48 HKD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,52 HKD und hat somit einen Abstand von +8,33 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,5 HKD angenommen, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in den sozialen Medien bezüglich Cr Construction festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Cr Construction diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.