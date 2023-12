CRRC Ltd (H) Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die technische Analyse der Crrc-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,15 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 3,26 HKD weicht somit um -21,45 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 3,3 HKD, so liegt der letzte Schlusskurs nur um -1,21 Prozent davon entfernt. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt ergibt sich damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Crrc-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Crrc-Aktie beträgt 51, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (48,67) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating resultiert. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung insgesamt ein "Neutral"-Rating für Crrc.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Crrc-Aktie mit 5,7 Prozent mehr als 8 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -2,13 Prozent aufweist, liegt Crrc mit 7,83 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der positiven Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Crrc in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde. Auch wurden in den letzten Tagen vor allem negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Schlecht". Die Redaktion hat außerdem 4 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.