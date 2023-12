CRRC Ltd (H) Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Crrc eine Performance von 5,7 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche eine Outperformance von +7,14 Prozent darstellt. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Industrie"-Sektor eine durchschnittliche Rendite von -1,47 Prozent. Crrc übertraf diesen Wert um 7,17 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Crrc in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer fiel in den roten Bereich, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird. Die Häufigkeit der Beiträge zu Crrc deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Dies führt zu einem "Gut"-Rating, aber insgesamt bekommt die Aktie aufgrund des überwiegend negativen Sentiments ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Crrc-Aktie mit einem RSI von 30 als "überverkauft" eingestuft wird, während der RSI25 bei 42,73 liegt und damit neutral ist. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung in den sozialen Medien rund um Crrc untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Crrc diskutiert. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab, dass sieben von ihnen zu einer "Schlecht"-Bewertung führten, während nur eines ein "Gut" ergab. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.