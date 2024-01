CRRC Ltd (H) Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Crrc ist insgesamt besonders negativ. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der vergangenen beiden Wochen. Trotz einiger positiver Themen in den Diskussionen in den vergangenen Tagen, erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral". Zwei negative Signale und keine positiven Signale aus den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf dieser Ebene.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor zeigt Crrc eine Rendite von 5,7 Prozent, was mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -6,08 Prozent erzielte, liegt Crrc mit 11,77 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund ihrer sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Crrc liegt aktuell bei 10, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40, was bedeutet, dass Crrc weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Crrc ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Crrc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 4,13 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,44 HKD liegt, was einem Unterschied von -16,71 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Crrc-Aktie in der technischen Analyse insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.