CRRC Ltd (H) Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Crrc. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass Crrc momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Crrc weder überkauft noch -verkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Crrc für den RSI-Bereich mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -19,76 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Crrc-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4,1 HKD mit dem aktuellen Kurs von 3,29 HKD. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für das GD200. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 3,27 HKD, was einer Abweichung von +0,61 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zu Crrc veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Crrc, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt also ein "Gut" Signal.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Crrc über einen längeren Zeitraum lassen auf ein insgesamt "Gut" Stimmungsbild schließen. Die erhöhte Aktivität im Netz deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin, während die geringe Rate der Stimmungsänderung eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. Insgesamt ergibt sich somit für Crrc in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".