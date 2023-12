CRRC Ltd (H) Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Koninklijke Vopak":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Crrc diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen vorherrschten. Dennoch gab es in den letzten Tagen auch vermehrt positive Themen, die die Meinungsmarktanalyse insgesamt neutral bewertet. Eine detailliertere Untersuchung zeigt jedoch, dass hauptsächlich negative Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. In Bezug auf das Anleger-Sentiment ergibt sich daher insgesamt eine neutrale Bewertung.

In der technischen Analyse wird die Crrc derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 4,17 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie (3,25 HKD) um -22,06 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 3,33 HKD zeigt eine Abweichung von -2,4 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies wird anhand der verstärkten positiven Themen in den sozialen Medien deutlich, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch die höhere Aufmerksamkeit durch eine verstärkte Diskussion über das Unternehmen wird positiv bewertet, insgesamt also mit "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Crrc-Aktie ergibt eine Bewertung als "Neutral" sowohl für den 7-Tage-Zeitraum als auch für die letzten 25 Tage. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutral bis schlechte Einschätzung für die Crrc-Aktie, sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment, die technische Analyse, als auch den RSI.