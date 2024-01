CRRC Ltd (H) Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Crrc mit 3,33 HKD derzeit +1,52 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ist die Einstufung jedoch "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -18,98 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren gemischte Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Crrc. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung des Unternehmens. Zudem lassen sich fünf Handelssignale erkennen, davon drei positive und zwei negative Signale. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Crrc im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,7 Prozent erzielt, was 10,77 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Maschinenwerte beträgt -5,66 Prozent, wobei Crrc aktuell um 11,36 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Crrc-Aktie liegt bei 52, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (40,66) ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Crrc basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, die Anlegerstimmung und der Branchenvergleich, dass die Aktie von Crrc derzeit neutral bewertet wird.