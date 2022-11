CRN verleiht Converge Technology Solutions Corp. den Triple Crown Award in Anerkennung der bemerkenswerten IT-Marktführerschaft

Toronto und Gatineau, Québec (ots/PRNewswire) -Converge Technology Solutions Corp. („Converge" oder „das Unternehmen") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), ein serviceorientierter Anbieter von softwaregestützten IT- und Cloud-Lösungen, freut sich bekannt zu geben, dass CRN, eine Marke von The Channel Company, Converge den Triple Crown Award 2022 verliehen hat. Der Triple Crown Award ist den wenigen Unternehmen vorbehalten, die es im selben Kalenderjahr geschafft haben, einen Platz auf allen drei renommierten CRN-Listen für Lösungsanbieter einzunehmen.Der CRN Triple Crown Award wird bereits zum neunten Mal verliehen und zeichnet die besten nordamerikanischen Lösungsanbieter aus, die unermüdlich nach hohen Umsätzen, Unternehmenswachstum und einzigartigen technischen Kompetenzen im IT-Sektor streben. Converge belegte in diesem Jahr Platz 18 der Liste.Um sich für den CRN Triple Crown Award zu qualifizieren, müssen Unternehmen einen Platz auf den folgenden drei CRN-Listen einnehmen: Solution Provider 500 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3701515-1&h=3293024376&u=http%3A%2F%2Fwww.crn.com%2Fsp500&a=Solution+Provider+500), eine Rangliste der größten IT-Lösungsanbieter nach Umsatz in Nordamerika, Fast Growth 150 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3701515-1&h=360683800&u=http%3A%2F%2Fwww.crn.com%2Ffastgrowth150&a=Fast+Growth+150), eine Rangliste der wachstumsstärksten Unternehmen im Sektor, und Tech Elite 250 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3701515-1&h=2945757407&u=http%3A%2F%2Fwww.CRN.com%2FTechElite250&a=Tech+Elite+250), eine Rangliste, die Lösungsanbieter auszeichnet, welche von führenden Technologieanbietern der Branche die wichtigsten Zertifizierungen erhalten haben. Bereits die Aufnahme in eine dieser prestigeträchtigen Listen ist ein großer Erfolg, der es wert ist, gefeiert zu werden, aber die Aufnahme in alle drei Listen in einem einzigen Jahr ist Beweis einer seltenen Kombination aus Marktführerschaft, Vertriebsgeschick und technischem Knowhow.„Die Lösungsanbieter, die in diesem Jahr mit dem Triple Crown Award ausgezeichnet wurden, haben ein uneingeschränktes Engagement für technische Exzellenz, Innovationen, kontinuierliches Wachstum und herausragenden Kundenservice in der nordamerikanischen IT-Branche gezeigt", so Blaine Raddon, CEO von The Channel Company. „Diese Auszeichnung ehrt die Fähigkeit von Unternehmen, über sich selbst hinauszuwachsen. Wir sind sehr gespannt, wohin ihr Engagement, ihre Expertise und ihre Leidenschaft sie auf ihrem Weg in die Zukunft der IT-Branche führen werden."„Converge ist sehr stolz darauf, 2022 mit dem CRN Triple Crown Award ausgezeichnet zu werden", so Shaun Maine, CEO von Converge. „Nach der Platzierung auf den Listen Solution Provider 500, Fast Growth 150 und Tech Elite 250 in diesem Jahr ist das Erreichen eines Platzes auf der Triple Crown-Liste ein großartiger Abschluss des Jahres und eine Bestätigung der harten Arbeit des Converge-Teams."Die diesjährigen Gewinner des Triple Crown Award werden in der aktuellen Ausgabe der CRN und online unter www.crn.com/triplecrown (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3701515-1&h=2778167915&u=http%3A%2F%2Fwww.crn.com%2Ftriplecrown&a=www.crn.com%2Ftriplecrown) vorgestellt.Über The Channel Company The Channel Company ermöglicht bahnbrechende Leistungen im IT-Vertrieb durch dominante Medien, interessante Veranstaltungen, fachkundige Beratung und Schulungen sowie innovative Marketingdienste und -plattformen. Als Katalysator der Industrie verbinden und stärken wir Technologielieferanten, Lösungsanbieter und Endbenutzer. Wir können auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Industrie zurückblicken und nutzen unser umfassendes Wissen, um neue, innovative Lösungen für die sich ständig ändernden Herausforderungen des Technologiemarktes zu entwickeln. www.thechannelcompany.com Der weltweite Ansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud-Plattformen, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.