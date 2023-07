CRH: Mittelfristiges Kursziel bei 4,95 Tsd. EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Der gestrige Handelstag brachte für die Aktie von CRH einen Verlust von -0,29%, jedoch konnte in der vergangenen Woche ein positiver Trend mit einem Plus von +2,07% verzeichnet werden. Die Stimmung am Markt ist optimistisch.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel der CRH-Aktie auf 4,95 Tsd. EUR geschätzt. Somit würde sich ein Potential von +9,02 Tsd.% ergeben. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Sichtweise nach dem jüngsten Anstieg des Aktienkurses.

Von insgesamt 17 Experten raten 16 zum Kauf oder Halten der Aktie und lediglich einer rät zum Verkauf. Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,29.

Zusammenfassend kann gesagt werden: Momentan ist die Stimmung unter den Analysten sehr optimistisch und das mittelfristige Kursziel liegt bei 4,95 Tsd. EUR für die CRH-Aktie laut Schätzungen der Bankanalysten.