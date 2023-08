CRH: Kursziel von 4,95 Tsd. EUR prognostiziert

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Die CRH-Aktie ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 4,95 Tsd. EUR mit einem Potenzial von +9,32 Tsd.%.

• CRH stieg am 22.08.2023 um +1,98%

• Guru-Rating beträgt nun 4,29 nach zuvor 4,29

• Aktuell sind 94,12% der Analysten optimistisch gestimmt

Gestern konnte die CRH-Aktie an Wert gewinnen und legte am Finanzmarkt um +1,98% zu. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich jedoch ein Verlust von -1,24%. Dies deutet darauf hin, dass der Markt gegenwärtig eher pessimistisch eingestellt ist.

Laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 4,95 Tsd. EUR erreicht und bietet Investoren damit eine Renditechance von bis zu +9’320%. Allerdings vertreten nicht alle Experten diese Meinung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Insgesamt gibt es sechs Analysten mit einer...