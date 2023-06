CRH: Kursziel von 4,95 Tsd. EUR - Investoren erwartet ein Potential von +10,72 Tsd. %

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Die Aktie des Baustoffherstellers CRH hat sich in den vergangenen fünf Handelstagen mit einem Anstieg von +2,53% positiv entwickelt und stieg am gestrigen Tag um +1,02%. In der Finanzbranche wird die aktuelle Entwicklung als optimistisch betrachtet.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 4,95 Tsd. EUR für CRH-Aktien. Sollten sie recht behalten, würde dies ein Potential von +10,72 Tsd.% bedeuten. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und es gibt auch neutrale Einschätzungen.

Aktuell empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und zehn weitere raten dazu diese zu halten. Nur eine Bewertung fällt negativ aus.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,29.

Der Optimismus unter den Analysten ist groß – insgesamt sind fast 94 % weiterhin positiv gestimmt über die Aussichten der Aktie.

