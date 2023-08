CRH: Kursziel von 4,95 Tsd. EUR - Analysten sehen Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Die CRH-Aktie wird derzeit von Experten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf 4,95 Tsd. EUR mit einem möglichen Kurspotenzial von +9,32 Tsd.%, sofern die Bankanalysten Recht behalten.

• Am 25.08.2023 verzeichnete CRH einen Anstieg um +1,23%

• Aktuelles Guru-Rating: 4,29

• 94% der Analysten sind optimistisch gestimmt

Am letzten Handelstag konnte die CRH-Aktie ein Plus von +1,23% vorweisen und summierte somit in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von insgesamt +2,02%. Die Stimmung am Markt scheint daher aktuell recht optimistisch zu sein.

Von sechs beteiligten Analysten werden sogar alle dafür ausgesprochen, die Aktie stark zu kaufen und zehn weitere setzen das Rating “Kauf”. Lediglich einer sieht sie als “halten” an.

Das Guru-Rating hat nun ebenfalls bei 4,29...