CRH: Kursziel bei 4,95 Tsd. EUR - Aktie unterbewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Die Aktie von CRH zeigt eine schwache Performance und verlor am letzten Handelstag 0,15%. In der vergangenen Woche konnte jedoch ein Plus von 1,42% erzielt werden. Die Analysten sind sich uneinig über die zukünftige Entwicklung.

Das mittelfristige Kursziel für CRH liegt bei 4,95 Tsd. EUR und damit um +9,03 Tsd.% höher als der aktuelle Wert. Von insgesamt 17 Experten raten sechs zum Kauf und zehn sehen das Potenzial zu einem Kauf. Lediglich einer bewertet neutral.

94,12% der Analysten zeigen sich also optimistisch bezüglich des Unternehmensaussichtens.

Mit einem Guru-Rating von nunmehr 4,29 wird dieses positive Gesamtbild zusätzlich gestützt.