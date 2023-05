CRH: Kursziel bei 4.948,33 €

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Die Aktie von CRH wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 4.948,33 € mit einem potenziellen Anstieg um +11.291,18% vom aktuellen Wert.

• Am 03.05.2023 stieg die CRH-Aktie um +0,51%

• Guru-Rating ist jetzt bei 4,31 nach zuvor 4,35

In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie allerdings -1,16%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Trotzdem sind sechs Bankanalysten davon überzeugt, dass es sich hierbei um einen starken Kauf handelt und neun weitere empfehlen die Aktie zum Kauf.

Eine neutrale Bewertung spricht ein Experte aus und kein einziger Analyst rät zum Verkauf.

Das positive Bild rundet das Guru-Rating ab – es hat seinen Wert erhöht und steht nun bei 4,31 Punkten gegenüber dem vorherigen Rating von “Guru-Rating ALT”.