CRH: Kurspotenzial von fast +10.000 €

Die Aktie von CRH wird derzeit nicht angemessen bewertet, sagen Analysten und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 4,95 Tsd. € – was einem Potenzial von fast +9.560% entspricht.

• CRH steigt am 18.07.2023 um +0,79%

• Das Kursziel liegt bei 4,95 Tsd. EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,29

Am Vortag verbuchte CRH einen Anstieg an der Börse um +0,79%. In den letzten fünf Handelstagen stieg die Aktie insgesamt um +0,99%, was auf eine relativ neutrale Stimmung schließen lässt.

Obwohl sich die Experten in den Bankhäusern diese Entwicklung gewünscht hätten oder nicht – sie sind sich einig: Die Aktie hat großes Potenzial und das Kursziel beträgt aktuell 4,95 Tsd. €.

Der Durchschnitt aus mehreren Bankanalysen zeigt ein mittelfristiges Potenzial von fast +9.560%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diesen Optimismus nach...