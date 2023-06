CRH: Investoren könnten von einem Kurspotenzial von +10,83 Tsd.% profitieren

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

CRH hat derzeit eine falsche Bewertung, sagen Analysten. Das wahre Kursziel der Aktie liegt bei 4,95 Tsd. EUR.

• CRH: Gestern mit -0,85%

• Durchschnittliches mittelfristiges Kursziel bei 4,95 Tsd. EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,29

Am gestrigen Handelstag fiel die CRH-Aktie um -0,85%. In den letzten fünf Handelstagen lag die Kursentwicklung jedoch insgesamt bei +0,71%, was auf eine neutrale Marktlage hindeuten könnte.

Das mittelfristige Kursziel für CRH liegt aktuell im Durchschnitt der Bankanalysten bei 4,95 Tsd. EUR. Wenn sich diese Prognose bewahrheitet und das Unternehmen weiterhin neutral bleibt wie zuletzt beobachtet wurde bieten sich Investoren ein enormes Potential von bis zu +10,83 Tsd.%.

Zwar sind nicht alle Experten dieser Meinung und einige teilen diese Einschätzung nicht nach einer jüngsten neutralen...