CRH: Experten sehen großes Kurspotenzial - 4,95 Tsd. EUR

Die Aktien von CRH werden derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft und erhalten ein mittelfristiges Kursziel von 4,95 Tsd. EUR.

• Am 23.06.2023 legte die CRH-Aktie um +0,56% zu.

• Das Kursziel für CRH beträgt 4,95 Tsd. EUR.

• Das Guru-Rating bleibt bei 4,29.

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie einen Zuwachs von insgesamt +1,60% verzeichnen, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Obwohl einige Analysten skeptisch waren, teilen sechs derzeitigen Experten die Einschätzung einer starken Kaufempfehlung für diese Aktie. Weitere zehn Analysten bewerten sie als “Kauf”, während nur ein Experte sich neutral äußert (“halten”). Insgesamt sind somit +94,12% der Analytiker positiv gestimmt bezüglich des Potenzials dieser Aktie.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt ebenfalls das...