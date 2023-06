CRH: Experten sehen großes Kurspotenzial - 4,95 Tsd. EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Die Aktie von CRH ist laut Analysten aktuell unterbewertet und könnte Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +10,37 Tsd.% eröffnen.

• CRH legt am 14.06.2023 um +3,55% zu

• Durchschnittliches Kursziel bei 4,95 Tsd. EUR

• Guru-Rating bleibt konstant bei 4,29

Am gestrigen Handelstag steigt der Aktienkurs von CRH um +3,55%. In den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich das Plus auf denselben Wert. Die Stimmung der Anleger scheint demnach optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt im Schnitt der Bankanalysten bei enormen 4,95 Tausend Euro. Dies würde einem Potenzial von über +10,37 Tsd.% entsprechen! Einige Experten sind jedoch skeptischer bezüglich dieser Einschätzung aufgrund des jüngsten positiven Trends.

Von insgesamt siebzehn Analysteneinschätzungen empfehlen sechs einen Kauf und zehn eine...