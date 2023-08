CRH: Banken sehen Kurspotential von 9.320%

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Die CRH-Aktie ist laut Analysten unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 4,95 Tsd. EUR.

• CRH legt am 22.08.2023 um +1,98% zu

• Aktuelles Kurspotenzial bei +9,32 Tsd.%

• Rat der Analysten: 6x “starker Kauf”, 10x “Kauf”

Mit einem Plus von +1,98% am letzten Handelstag kletterte die CRH-Aktie auf den höchsten Stand seit drei Monaten. Insgesamt verzeichnete sie jedoch in den letzten fünf Handelswochen einen Rückgang um -1,24%.

Das durchschnittliche Kursziel der befragten Bankanalysten liegt bei beeindruckenden 4,95 Tsd. EUR; ein Potenzial für Investoren von bis zu +9,32 Tsd.%! Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der letzten Wochen.

Trotzdem sind aktuell sechs Analysten optimistisch und bewerten die Aktie als starken Kauf; zehn weitere setzen auf eine Kaufempfehlung...