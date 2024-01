CRH-Anleger wird’s freuen!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Crh hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv entwickelt. An 13 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negativen Aspekte überwogen. Auch in den letzten Tagen zeigten sich die Anleger vor allem an positiven Themen rund um Crh interessiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für Crh führt.

In fundamentalen Aspekten wird die Aktie von Crh im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Baumaterialien) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 16,82, was einen Abstand von 45 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,31 bedeutet. Auf dieser Grundlage wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt für die Crh-Aktie positiv sind. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 4552,43 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 5534 GBP liegt (eine Abweichung von +21,56 Prozent). Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine positive Entwicklung, mit einem letzten Schlusskurs von 5218,8 GBP, was einer Abweichung von +6,04 Prozent entspricht. Insgesamt wird Crh somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) für Crh betrachtet. Der RSI7 liegt bei 35,92 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 42,75 keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Crh-Aktie somit auch in diesem Aspekt ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich anhand der Anleger-Stimmung, der fundamentalen Bewertung und der technischen Analyse eine positive Einschätzung für die Crh-Aktie, die auf eine vielversprechende Entwicklung hindeutet.