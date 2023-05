CRH: Analysten sehen enormes Kurspotenzial - 4,95 Tsd. EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Die Aktie von CRH ist nach Meinung der Bankanalysten aktuell unterbewertet und bietet ein mittelfristiges Kursziel bei 4,95 Tsd. EUR mit einem möglichen Kurspotenzial von +10,63 Tsd.%.

• CRH am Finanzmarkt mit einer Performance von -0,04%

• Insgesamt 93,75% der Analysten empfehlen die Aktie

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,31

Der gestrige Handelstag endete für CRH mit einer leichten Abnahme um -0,04%. Über fünf Tage hinweg legte die Aktie jedoch um insgesamt +1,99% zu. Dieser positive Trend spiegelt sich auch in der Stimmung wider: Derzeit sehen sechs Analysten die Aktie als starken Kauf an und neun weitere als kaufenswert an.

Nur ein Experte stuft sie neutral ein. Insgesamt sind somit rund +93,75% der Analysten optimistisch gestimmt.

Das bewährte “Guru-Rating” bleibt ebenfalls positiv und verharrt weiterhin auf dem...