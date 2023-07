CRH: Analysten sehen Potenzial – Kursziel bei 4,95 Tsd. EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Die Aktie von CRH hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +4,58% verzeichnet und am gestrigen Tag um weitere +1,27% zugelegt. Die Stimmung am Markt ist optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt aktuell bei 4,95 Tsd. EUR – das entspricht einem Potential von +9,58 Tsd.%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung: Während 6 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und 10 zu einem Kauf raten, bewerten nur 1 Experte sie mit “halten”.

Dennoch überwiegt insgesamt eine positive Bewertung: Der Anteil der Optimisten unter den Analysten beträgt +94,12%.

Zusätzlich spricht auch das Guru-Rating für CRH – es bleibt unverändert bei 4,29.