CRH: Analysten sehen ein Kursziel von 5,36 Tsd. EUR

Die Aktie von CRH hat gestern an der Börse eine negative Entwicklung von -1,45% verzeichnet und ist damit in den letzten fünf Handelstagen um insgesamt -1,56% gesunken. Die Stimmung am Markt scheint dementsprechend pessimistisch zu sein.

Die Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und schätzen die Aktie als unterbewertet ein. Das mittelfristige Kursziel beträgt 5,36 Tsd. EUR, was einem potentiellen Kursanstieg von +10,23 Tsd.% entspricht. Derzeit empfehlen sechs Analysten die Aktie als starken Kauf und zehn weitere setzen das Rating auf “Kauf”. Nur einer sieht sie als neutral an.

Das Guru-Rating liegt nun bei 4,29 nachdem es vorher gleich geblieben war.

Insgesamt sind also +94,12 % der Analysten optimistisch gestimmt bezüglich CRH’s Zukunftsaussichten.