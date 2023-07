CRH: Analysten sehen ein Kursziel von 4,95 Tsd. EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Die Aktie von CRH zeigte eine positive Entwicklung am Finanzmarkt und konnte in den letzten fünf Handelstagen einen Gewinn von +4,57% erzielen. Mit einem aktuellen Kursziel von 4,95 Tsd. EUR sind die Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +9,21 Tsd.% bietet.

• Am 21.07.2023 stieg der CRH-Kurs um +0,95%

• Das Durchschnittsrating für CRH liegt bei “Kauf”

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,29

Trotz des positiven Trends gibt es jedoch einige Stimmen unter den Analysten, die nicht alle dieselbe Einschätzung teilen. So empfehlen aktuell sechs Experten den Kauf der Aktie und zehn weitere bewerten sie als kaufenswert – insgesamt also eine positive Bewertung durch rund 94% aller Analysten.

Der Trend-Indikator Guru-Rating bestätigt diese optimistische Stimmung mit einem Wert von...