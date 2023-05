CRH: Analysten sehen Kursziel bei 4,95 Tsd. EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

In der Finanzbranche herrscht nach wie vor Uneinigkeit über den fairen Wert von CRH. Während einige Experten die Aktie als unterbewertet ansehen, prognostizieren andere ein weit höheres Kurspotenzial.

• CRH steigt um +0,80% auf dem Markt

• Das Kursziel liegt um +10,83 Tsd.% vom aktuellen Preis entfernt

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,31

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von CRH einen Aufwärtstrend von +0,80%, was eine positive Gesamtentwicklung in den letzten fünf Handelstagen darstellt – insgesamt stieg sie um +1,18%. Allerdings ist diese Entwicklung nicht für alle Marktteilnehmer überraschend.

Derzeit wird das mittelfristige Kursziel für CRH durchschnittlich bei 4,95 Tsd. EUR gesehen. Dies würde Investoren ein riesiges Potential bieten mit einer Steigerung des aktuellen Preises um +10,83 Tsd.%....