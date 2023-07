CRH: Analysten sehen Kurspotenzial von 10.000%

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Die Aktie von CRH wird derzeit von Experten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 4,95 Tsd. EUR – ein Potenzial für Investoren von +10,00 Tsd.%.

• CRH mit positiver Entwicklung von +0,16%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,29

• Anteil optimistischer Analysten bei +94,12%

Am gestrigen Tag konnte CRH im Finanzmarkt eine positive Entwicklung um +0,16% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse jedoch insgesamt um -3,68%. Diese negative Stimmung zeigt sich jedoch nicht in der Meinung der Bankanalysten.

Aktuell sind 6 Analysten davon überzeugt, dass es sich bei der Aktie um einen starken Kauf handelt und weitere 10 setzen sie auf “Kauf”. Lediglich ein Experte hält das Papier für “haltenswert”.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei einem Wert von...