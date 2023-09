CRH: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 5,36 Tsd. EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Die Aktie von CRH hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Performance hingelegt, was zu einem Gesamtverlust von -3,95% geführt hat. Dies lässt sich auch an der gestrigen Kursentwicklung erkennen, die bei -1,54% lag.

Aktuell ist das mittelfristige Kursziel für CRH bei 5,36 Tsd. EUR angesetzt. Wenn diese Prognose eintreffen sollte, würde dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +10,40 Tsd.% eröffnen.

Insbesondere sechs Analysten sehen hierin eine Kaufempfehlung und zehn weitere bewerten die Aktie als durchaus positiv (“Kauf”). Lediglich ein Experte vertritt eine neutrale Haltung (“halten”).

Zusätzlich lässt sich sagen: Das “Guru-Rating” liegt aktuell bei 4,29 – genauso wie im Vorfeld.