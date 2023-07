CRH: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 4,95 Tsd. EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Am gestrigen Tag hat die Aktie von CRH einen Kursverlust von -2,80% verzeichnet und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt -3,11% an Wert verloren. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen liegt laut Bankanalysten bei 4,95 Tsd. EUR, was einem potenziellen Kursanstieg um +10,01 Tsd.% entspricht. Diese Einschätzung teilen jedoch nicht alle Experten aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Von insgesamt 17 analysierten Experten bewerten sechs davon die Aktie als stark kaufenswert und zehn weitere empfehlen den Kauf. Ein Experte positioniert sich neutral mit “halten”. Insgesamt sind somit +94,12% der Analysten optimistisch eingestellt.

Zuvor lag das Guru-Rating bei “Guru-Rating ALT”.