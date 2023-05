CRH: Analysten erwarten Kursziel von 4,95 Tsd. EUR

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Die CRH-Aktie wurde am gestrigen Tag mit einem leichten Verlust von -0,24% gehandelt. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Aktie jedoch ein Plus von +0,47% verzeichnen und bewegt sich derzeit in einer neutralen Phase.

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und haben ein mittelfristiges Kursziel bei 4,95 Tsd. EUR festgelegt. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +10,86 Tsd.% für Investoren.

Von insgesamt 16 Analysten empfehlen sechs die Aktie als starken Kauf und neun setzen sie auf “Kauf”. Nur einer gibt eine neutrale Bewertung ab.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,31.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Mehrheit der Analysten sieht großes Potenzial in der CRH-Aktie und empfiehlt sie zum Kauf.