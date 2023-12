CRH Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Analystenbewertung: Im Laufe der letzten 12 Monate haben Analysten Crh einmal mit "Gut" und kein einziges Mal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Gut" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Crh. Die Analysten befassen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 5326 GBP und erwarten eine Entwicklung von -4,21 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 5102 GBP. Diese Entwicklung wird als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Crh aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Des Weiteren wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Gut" Bewertung.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Crh liegt der RSI7 aktuell bei 34,56 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 24,39, was darauf hindeutet, dass Crh hier überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Sentiment und Buzz: Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Bei Crh zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark und die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.